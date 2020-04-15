Киевский суд арестовал генерал-майора СБУ, подозреваемого в госизмене

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева отправил под арест генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова, задержанного по подозрению в госизмене.

Шайтанов будет находиться под арестом до 14 июня включительно, говорится в обнародованном в среду вечером сообщении райсуда на странице в фейсбуке.

Суд также обязал следователя и прокурора в уголовном производстве "обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование", чтобы выяснить, есть ли у того хронические заболевания. В случае если заболевания у подозреваемого имеются, необходимо оказать ему медицинскую помощь, говорится в сообщении суда.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца Адама Осмаева.

По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с российской спецслужбой.