В ЕС разработали план открытия границ после разрешения кризиса из-за COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз при выходе кризиса COVID-19 сначала будет постепенно открывать внутренние границы между странами Шенгенского пространства, а открытие внешних границ и доступа нерезидентов ЕС должно происходить на втором этапе.

В "дорожной карте" выхода ЕС из кризиса COVID-19, которую в среду представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, указано на необходимость "поэтапного подхода к открытию внутренних и внешних границ (союза), что в конечном итоге приведет к восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны".

Отмена контроля на внутренних границах должна быть "скоординированной". Еврокомиссия "постоянно работает с государствами-членами, чтобы ограничить воздействие, которое оказало введение внутреннего пограничного контроля на функционирование внутреннего рынка и свободу передвижения".

Она также "делает все возможное, чтобы свести к минимуму воздействие текущей ситуации на транспорт, как на операторов, так и на пассажиров".

"Нынешние ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть отменены, как только эпидемиологическая обстановки в приграничных районах будет достаточно сходной, а правила социальной дистанции будут широко и ответственно применяться", - говорится в документе.

При постепенном открытии внутренних границ между странами ЕС должен отдаваться приоритет трансграничным и сезонным работникам. Необходимо избегать любой дискриминации мобильных работников ЕС.

На переходном этапе государствам-соседям следует прежде всего обеспечить беспрепятственное движение товаров и восстановление цепочек поставок.

Ограничения на поездки в первую очередь должны быть сняты между районами с относительно низким уровнем распространения вируса. Это определит специальная комиссия вместе с властями стран-членов союза.

Что касается внешних границ ЕС, то их открытие и возобновление доступа в ЕС нерезидентов должны происходить на втором этапе с учетом распространения вируса за пределами ЕС и риска повторного закрытия.

"Обеспечение мер социального дистанцирования, которые приняты государствами-членами ЕС и ассоциированными членами Шенгена, требует постоянного пересмотра необходимости ограничений необязательных поездок в ЕС", - говорится в "дорожной карте".