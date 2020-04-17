"Аэрофлот" объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Компания призвала не усматривать в своем решении прогноз по срокам запрета международных перевозок

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" перестал продавать билеты на международные рейсы до конца июля, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, объяснила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. По ее словам, это не означает, что рейсов фактически не будет.

"Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований", - сказала представитель перевозчика.

"Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов", - подчеркнула Спивакова.

В ночь на 16 апреля на сайте "Аэрофлота" пропала техническая возможность купить билеты на международные рейсы до 31 июля, ранее там продавались билеты на рейсы после 30 апреля.

Россия с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. До конца апреля в стране продолжается режим нерабочих дней, введенный ради ограничения распространения инфекции.