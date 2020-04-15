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У трети моряков на французском авианосце "Шарль де Голль" выявлен коронавирус

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Более чем у трети моряков, служащих на французском авианосце "Шарль де Голль", результаты анализов на коронавирус COVID-19 оказались положительными, информирует в среду французский телеканал BFMTV со ссылкой на сообщение министерства обороны страны.

"К вечеру 14 апреля анализы были сделаны 1767 морякам, 668 тестов дали положительный результат (на заражение - ИФ)", - приводит телеканал выдержки из документа.

В нем отмечается, что "31 человек помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один человек находится в реанимации".

Французские власти еще неделю назад сообщили, что авианосец в срочном порядке возвращается на военно-морскую базу в Тулоне из похода из-за проявления у моряков симптомов, характерных для COVID-19.

Шарль де Голль Франция Коронавирус Тулон

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