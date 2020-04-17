Почти половина экипажа авианосца "Шарль де Голль" заразилась коронавирусом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На французском авианосце "Шарль де Голль" коронавирус обнаружили у 1081 моряка, сообщила министр обороны Флоранс Парли. Всего прошли тестирование 2010 человек из 2300, находящихся на борту, пишет Figaro.

Симптомы COVID-19 проявились у 545 моряков, они находятся под наблюдением врачей. Из них 24 госпитализированы, в том числе один человек лежит в реанимации.

Три месяца назад "Шарль де Голль" вышел на задание, и в последний раз заходил в порт Бреста в середине марта, тогда моряки выходили в город и встречались с семьями. Откуда и когда на борту появился коронавирус, загадка, этим занимаются военные следователи. У первого заразившегося симптомы проявились только 7 апреля.

Сейчас корабль проходит дезинфекцию. Моряки находятся на карантине на французских военных базах.