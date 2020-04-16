Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Новые обвинения в адрес Китая в связи с коронавирусом и обещание Трампа помочь России с ИВЛ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19. Источники телеканала говорят, что на уханьском рынке не продавали летучих мышей, которые разнесли вирус. Якобы Китай попытался показать, что его возможности выявить и победить новый вирус не меньше, чем у США.

– Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию. Он пообещал помочь другим европейским странам. США пока не наладили массовое производство аппаратов ИВЛ.

– Министр экономического развития поработал "тайным покупателем" в банке. Михаил Решетников признал, что получить беспроцентный кредит в банке сегодня очень сложно. Государство пообещало помочь предпринимателям платить зарплату своим сотрудникам.

– 16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира. Шахматисты соревновались в блиц-шахматах. Карлсен остается чемпионом мира и первым номером рейтинга ФИДЕ в классических шахматах.