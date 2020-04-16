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Режим изоляции изменил алкогольные привычки британцев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Режим изоляции, действующий в Великобритании в связи со вспышкой коронавируса, изменил в лучшую сторону алкогольные привычки британцев, сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium.

Так, каждый пятый британец, принявший участие в опросе, признался, что с момента введения ограничений стал употреблять большее количество спиртного, чем до них. Однако, в то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление алкоголя. Кроме того, 6% респондентов сообщили, что совсем отказались от спиртного.

В ходе исследования выяснилось, что почти половина респондентов - 47% - среди тех, кто раньше употреблял алкоголь раз в неделю или реже, теперь стали пить алкогольные напитки еще реже или потреблять меньшее количество спиртного за раз. Такая же тенденция наблюдается и у 27% опрошенных, которые ранее употребляли алкоголь от двух до шести раз в неделю.

Однако почти каждый пятый - 18% - среди тех, кто до изоляции выпивал раз в день, теперь стал потреблять еще большее количество алкоголя.

В опросе приняли участие более 2 тыс. совершеннолетних британцев в период с 8 по 14 апреля.

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