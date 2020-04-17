ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Употребление алкоголя может повысить риски заразиться коронавирусом, сообщает в пятницу газета The Sun со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Алкоголь подвергает риску иммунную систему и увеличивает возможность неблагоприятных последствий для здоровья", - говорится в докладе. Поэтому следует сократить до минимума количество потребляемого спиртного, особенно в период пандемии COVID-19", заявили в ВОЗ.

В международной организации подчеркнули, что мнение о том, что крепкий алкоголь убивает коронавирус, - это миф. "Употребление любого алкоголя представляет угрозу для здоровья. Но употребление алкоголя с высоким содержанием спирта, особенно, если используется метиловый спирт, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смерти", - заявили в ВОЗ.

Режим изоляции меняет алкогольные привычки людей, свидетельствуют опросы. Так, каждый пятый житель Великобритании заявил, что с момента введения ограничений стал употреблять большее количество алкоголя, чем до них. Однако, в то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление спиртного. Кроме того, 6% опрошенных заявили, что совсем перестали выпивать.