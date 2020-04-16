Обвиняемого в госизмене генерал-майора СБУ заподозрили в покушении на Авакова

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на главу МВД Арсена Авакова.

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сообщил замглавы МВД в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24".

Геращенко добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. "Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", - сказал он.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко отметил: "генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, - они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Позже Геращенко сделал еще одно заявление. Замминистра утверждает, что среди тех людей, кого Украина выдала в четверг в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц, есть подозреваемый в покушении на него.

"В том числе обменяли одного из тех людей, которые организовывали в 2016 году покушение на меня. Это Дмитрий Якуб, 1978 года рождения, уроженец Крыма. Он провел больше трех лет в Лукьяновском СИЗО", - рассказал Геращенко в телеэфире.

По словам замминистра, в отношении этого человека уже шли судебные разбирательства. "Он вместе со своим подельником приезжал в Украину, у него была задача от российских спецслужб поставить взрывное устройство под мою машину", - сказал Геращенко.

"Сегодня его (подозреваемого в покушении - ИФ) обменял на одного из наших граждан. И я этому рад, потому что один хороший честный украинец будет теперь в своей семье".

Шевченковский районный суд Киева накануне избрал генерал-майору Шайтанову, задержанному по подозрению в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 июня 2020г включительно.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца Адама Осмаева.

По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с российской спецслужбой.