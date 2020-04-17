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В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.

"В настоящее время идет допрос", - сказал Кирсанов. От иных комментариев адвокат воздержался.

Следственные действия с Вершининым проводятся столичным главком Следственного комитет (СК).

По информации СМИ, юрист стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанном с одним из лидеров организованной преступности.

Как ожидается, в пятницу может быть решен вопрос о мере пресечения для Вершинина.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" не располагает.

Адвокат Вершинин известен по участию в уголовных делах в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, бизнесмена Олега Медведева (Шишканов, Шишкан) и др.

Александр Вершинин Москва

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