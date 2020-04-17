Задержанному в Москве адвокату Абызова предъявлено обвинение в мошенничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве адвокату Александру Вершинину, задержанному накануне в столице, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.

Вершинин известен по участию в уголовных делах в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, бизнесмена Олега Медведева, которого СМИ называют вором в законе Шишканом, и др.

Как рассказал коллега задержанного, вопрос о мере пресечения для Вершинина в пятницу после обеда будет решать Пресненский суд Москвы.

Юрист был был задержан 16 апреля. По информации СМИ, он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанном с одним из лидеров организованной преступности.

Расследованием занимается столичный Следственного комитета (СК). Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.