Иностранные туристы не смогут приехать в Анталью раньше августа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Самая популярная у туристов провинция Турции не сможет начать прием иностранных гостей раньше августа, поскольку авиакомпании не готовы к возобновлению полетов до этого месяца, сообщает турецкая газета Haberler.

"На фоне распространения коронавируса принимающие компании и отели Антальи фиксируют много бронирований на август и сентябрь - в основном это туры, проданные по раннему бронированию в декабре и январе на весну и лето. Туроператоры также занялись формированием турпакетов на конец лета и начало осени. В свою очередь, авиакомпании не планируют возобновлять полеты до августа", - пишет издание.

По словам главного советника по туризму муниципалитета провинции Анталья Османа Айыка, турецкому турбизнесу необходимо делать основную ставку на внутренний туризм, который будет восстанавливаться в первую очередь.

"Да, во Франции, Чехии, скандинавских странах говорят, что готовы открыть школы уже в начале мая. Но зарубежные поездки в Турцию граждан этих стран все равно зависят от планов авиакомпаний - а они не предполагают реального возобновления полетов в Анталью раньше августа 2020 года. Необходимо постепенно восстанавливать туристические потоки", - считает он.

Как отметил эксперт, поначалу, в период восстановления полетных программ, возможен серьезный дефицит авиаперевозки. В свою очередь, отельерам надо продолжать готовиться к открытию сезона как для иностранных гостей, так и для граждан страны.

"Многие турецкие туристы отправятся на отдых на автомобилях, как только появится такая возможность, например, в конце мая - начале июня. Безусловно, небольшим отелям повезет больше, чем огромным гостиницам с номерным фондом 1000-2000 комнат, потому что спрос на них значительно вырастет", - заключил он.

В начале апреля министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что открытие сезона на курортах Турции возможно конце мая. В свою очередь президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатир прогнозировал, что первыми зарубежными гостями в отелях станут россияне. Затем к ним присоединятся туристы из стран Восточной Европы, и только потом - западноевропейских стран.