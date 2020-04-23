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Отельеры предложили Мишустину процедуру проверок гостиниц перед открытием

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить подготовку правил по возобновлению работы отелей, в том числе правила их проверок перед открытием. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Экономический кризис

Многие малые и средние гостиничные предприятия оказались на грани банкротства, говорится в письме компаний главе правительства. Они предупредили, что еще несколько недель простоя грозит отелям крахом, поэтому уже сейчас нужно начинать готовиться к открытию летнего сезона и разрабатывать необходимые механизмы. Гостиницы должны начать открываться, как только начнет снижаться прирост заразившихся, считюат в союзе.

В частности, отельеры предложили проводить добровольное, бесплатное и максимально простое освидетельствование гостиниц, которое будет гарантировать постояльцам, что отель безопасен для проживания.

"Получить такое освидетельствование можно будет при соблюдении определенных гигиенических норм, регулярной санобработке, проверке здоровья персонала и его обеспечении средствами индивидуальной защиты", - считают в ОСИГ.

По данным отельеров, сертификаты об эпидемиологической безопасности для отелей уже разрабатываются в Испании, Турции и некоторых других странах, принимающих много иностранных туристов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркивала, что для некоторых регионов и отдельных городов России сфера туризма является градообразующей. По оценкам ведомства, общее число занятых в туризме и смежных отраслях достигает 7 млн человек. При этом на сегодняшний момент падение объемов продаж и загрузки в отелях достигло уровня 95-100%.

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Ростуризм ОСИГ Михаил Мишустин коронавирус Зарина Догузова Испания Турция

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