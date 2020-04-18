Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

В США оценили будущие потери от COVID-19 примерно в 60 тыс. человек

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по последним расчетам жертвами коронавируса COVID-19 в его стране могут стать более 60 тыс. жителей страны.

"Я надеюсь, что мы не достигнем показателя в 100 тыс. (летальных случаев - ИФ). На данный момент мы рассчитываем на 60-65 тыс.", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что, как считалось изначально "количество смертей (в США - ИФ) могло составить 2,2 млн. человек" в то время, как "гражданская война унесла жизни 500-600 тыс. жизней".

"Честно говоря, я видел и еще более страшные провозы (возможного количества летальных исходов - ИФ)", - отметил американский лидер.

Изначально власти США полагали, что даже в случае реализации мер по сдерживанию распространения инфекции, скончаются около 100 тыс. пациентов. Затем стали появляться менее мрачные прогнозы.

По состоянию на субботу, США остаются страной с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом. Количество пациентов, у которых подтвержден COVID-19, превысило цифру в 700 тыс. человек. В стране зарегистрировано почти 37 тыс. летальных исходов, около 60 тыс. пациентов вылечились.

Трамп объясняет, что такое высокое число выявленных случаев заболевания объясняется тем, что США проводят больше тестов на коронавирус, чем другие страны.

США

Новости

Fox News узнал о полномасштабном расследовании США уханьской лаборатории

Fox News узнал о полномасштабном расследовании США уханьской лаборатории

Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии

Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии

Зеленский прокомментировал получение средств от МВФ

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Что произошло за день: пятница, 17 апреля

Космические силы США вооружатся установками для нейтрализации российских спутников

Космические силы США вооружатся установками для нейтрализации российских спутников

Власти Китая объяснили корректировку данных по коронавирусу недоучетом

Пандемия коронавируса

Почти все страны мира ввели ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса

Ученые нашли сходство у COVID-19 с высотным синдромом

Кличко заявил, что дым в Киеве от пожаров в Чернобыльской зоне не радиоактивен

Кличко заявил, что дым в Киеве от пожаров в Чернобыльской зоне не радиоактивен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');