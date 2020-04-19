В штате Нью-Йорк разрешили жениться онлайн во время карантина

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо разрешил проводить свадебные церемонии онлайн, поскольку множеству людей пришлось отложить свои планы из-за строгих правил карантина по COVID-19.

Как сообщает "Би-би-си", теперь пары могут подать заявление через интернет, а государственные службы смогут проводить церемонии онлайн.

"Вы можете теперь делать это через Zoom. Да или нет?"- заявил Куомо на брифинге.

Такое решение было принято после того, как ограничительные меры из-за коронавируса были продлены до 15 мая.