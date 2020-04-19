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Британский кабмин встал на защиту премьера, пропускавшего совещания по COVID-19

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Член британского правительства Майкл Гоув встал на защиту премьера страны Бориса Джонсона, которого в воскресенье обвинили в пропуске нескольких важных совещаний по коронавирусу, когда эпидемия еще не пришла в страну.

"Смехотворно предполагать, что премьер пропустил встречи, которые были жизненно важными для нашего ответа на угрозу коронавируса", - заявил Гоув телеканалу Sky News.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Джонсон пропустил пять совещаний по вопросу эпидемиологической ситуации в Великобритании. Газета утверждает, что предупреждения об угрозе для страны, которые появились еще в январе и затем неоднократно повторялись в феврале, не были услышаны Джонсоном, погруженным в вопросы Brexit. Sunday Times настаивает, что потерянное время могло стоить тысяч жизней британских граждан.

"Правда в том, что были разные встречи на правительственном уровне. На некоторых председательствовал министр здравоохранения, на некоторых - другие министры. Но премьер принимал самые главные решения", - настаивает Гоув.

Позднее в комментарии "Би-би-си" он заявил, что Джонсон действительно не посетил пять совещаний, но это не является чем-то из ряда вон выходящим, поскольку обычно на них председательствует один из министров.

С Гоувом согласен министр образования Гэвин Уильямсон, которого цитирует CNN. Он заявил, что Джонсон делает все, чтобы всем службам хватало ресурсов для борьбы с эпидемией.

Sunday Times настаивает, что британское правительство в январе-марте упустило шансы уменьшить влияние коронавирусу на страну. Как напоминает издание, власти страны подверглись критике из-за дефицита защитных костюмов и масок, а также за недостаточно быстрое тестирование на вирус.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. В ночь на 6 апреля Джонсон поступил в больницу. Неделю назад канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось и его перевели в палату интенсивной терапии.

12 апреля его выписали из больницы.

Великобритания Борис Джонсон коронавирус

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