В Великобритании зафиксировали самое низкое число новых смертей от COVID-19 за две недели

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Великобритании за сутки скончались 449 пациентов с коронавирусом - это самый низкий суточный показатель за две недели, сообщает в понедельник газета The Sun.

В общей сложности, по данным британского Минздрава, в стране умерли 16 509 человек, заразившихся коронавирусом.

В то же время, продолжает расти число инфицированных. Так, за сутки в Великобритании выявили 4 676 новых случаев COVID-19, в общей сложности положительный тест на коронавирус сдали 124 743 жителя страны.

Ранее газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который еще не вернулся к работе после того, как переболел коронавирусом, с осторожностью относится к перспективе ослабления мер против COVID-19 в Великобритании.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что британское правительство обеспокоено из-за возможности нового пика заболеваемости коронавирусом после ослабления ограничительных мер.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб, временно замещающий Джонсона, заявил, что ограничительные меры в Великобритании могут продлиться до июня.

Они действуют в Великобритании с конца марта. Так, жители страны не должны выходить из дома без необходимости и собираться группами более двух человек в общественных местах. Все общественные пространства и магазины, которые не обеспечивают жителей страны жизненно необходимыми товарами и услугами, закрыты.