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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Гибель от коронавируса известного математика, воздействие космоса на гипофиз и алгоритм для превращения обычных фотографий в трехмерные

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Люди, которые скептически относятся к прививкам, склонны преувеличивать численность людей, пострадавших от разных болезней и катастроф.

- Сравнение вирусов из "семьи" опасных штаммов SARS и MERS с их более безобидными родственниками помогло найти 11 участков генома, которые добавили им патогенности. Шесть участков из этих 11 расположены в последовательностях генов S- и N-белков. В анализ попал 3001 геном, 944 из которых принадлежат семи патогенным для человека штаммам.

- Американские разработчики создали алгоритм, который качественно превращает обычные фотографии в трехмерные. Алгоритм качественно определяет границы объектов, находящихся на разном расстоянии от камеры, разделяет фрагменты изображения по глубине и дорисовывает пустые области на дальних фрагментах с помощью нейросети.

- Полет в космос навсегда деформировал гипофиз шести астронавтов. Кроме того, у всех участников исследования были увеличены объемы головного мозга и циркулирующей в нем спинномозговой жидкости — это одно из последствий увеличения внутричерепного давления и причин ослабленного зрения.

- Помимо обычных тестов для определения нового коронавируса, биохимики создают тесты, которые опознают заражение уже после того, как у пациента появились клинические признаки болезни. В этом материале рассказывается, зачем нужны такие тесты и как их делают.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Британский математик Джон Конвей умер в возрасте 82 лет от COVID-19. Он широко известен как создатель клеточного автомата "Жизнь", также он описал сюрреальные числа и три простые спорадические группы, названные в честь него группами Конвея. Ученый сформулировал гипотезу чудовищного вздора, выпустил несколько книг, а также вместе с коллегами написал "Атлас конечных групп", работа над которым заняла почти 15 лет. Сам Джон Конвей говорил, что не проработал ни единого дня, а только играл. О том, с чем он "играл" и каким запомнился коллегам, рассказали математики Виктор Клепцын и Михаил Раскин.

- Главная математическая награда - премия Абеля - в этом году была присуждена Гилелю Фюрстенбергу и Григорию Маргулису, которые занимались исследованием таких математических объектов, как группы и графы. О работах лауреатов N+1 подробно рассказал профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Федор Петров.

- Есть мнение, что коронавирусная пандемия к лету пойдет на спад, а то и вовсе погаснет, как это происходит с сезонными ОРВИ и гриппом. В этой статье объясняется, чем сезонные болезни отличаются от "всепогодных" и стоит ли ждать, что COVID-19 будет вести себя так же, как привычные простуды.

- В партнерском материале сайт N+1 рассказал об истории гинекологии: какие представления были у наших предков о строении женского организма, что они знали о беременности и родах и как они проводили хирургические вмешательства.

N+1 Дайджест

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