Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Звуки оружия, подверженные SARS-CoV-2 домашние питомцы и как снизить риск хронических заболеваний после 40 лет

Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские исследователи создали нейросеть, которая практически идеально заменяет фон на видео, справляясь даже со сложными деталями, такими как волосы. Особенность алгоритма в том, что помимо видео он требует один кадр, в котором человек или другой объект съемки покинул поле зрения и таким образом показал фон.

- Отсутствие хронических заболеваний после 40 лет связали с четырьмя привычками. Оказалось, что те, кто поддерживают индекс массы тела ниже 25, а также соблюдают хотя бы два из трех правил - не курить, умеренно потреблять спиртное и заниматься физической активностью - в среднем живут 70,3 года без хронических заболеваний, включая диабет, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

- Эксперименты подтвердили: кошки и хорьки действительно восприимчивы к SARS-CoV-2, причем кошки могут заражаться друг от друга. Другие проверенные животные оказались либо полностью невосприимчивы к вирусу, либо реагировали на него слабо. У хорьков вирус оказался способен размножаться в верхних дыхательных путях, но при этом не вызывал серьезной болезни и не приводил к смерти. У кошек вирусную РНК находили не только в верхних дыхательных путях, но и в легких, а гистологические исследования этих органов свидетельствовали об их поражении.

- Телескоп горизонта событий (EHT, Event Horizon Telescope) смог построить самое подробное изображение релятивистского джета, бьющего из ядра далекого блазара 3C 279. Подобные наблюдения позволяют понять механизмы ускорения частиц в джетах и их формирование.

- Почему рельсотрон дымит при стрельбе или почему штурмовик A-10 издает двойной звук brrrt? N+1 ответили на пять наиболее интересных вопросов о звуках оружия.

- Раздел аутоиммунных заболеваний в современных медицинских справочниках можно назвать одним из самых парадоксальных. Ученые, стоявшие у истоков теории иммунитета, не верили, что антитела могут атаковать собственный организм, поэтому появление концепции аутоиммунных заболеваний надолго затормозилось. В партнерском материале N+1 рассказывает о том, как официальная наука признала существование аутоиммунных заболеваний, о том, как их лечат сейчас и какие гипотезы существуют насчет механизма их развития.