Треть наиболее популярных достопримечательностей Пекина открылась для туристов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Около трети наиболее популярных туристических объектов Пекина открылись для посещения, все они расположены на открытом воздухе, сообщают в понедельник китайские СМИ.

"В Пекине открылись для туристов более 30% наиболее популярных туристических объектов. Это стало возможным благодаря тому, что вспышка коронавируса в Китае пошла на спад. Среди открывшихся мест в окрестностях города - наиболее живописные участки Великой китайской стены Мутания, Симатай и Бадалин. Открытие водного городка Губэй в Симатае запланировано на 23 апреля", - пишут издания.

Как подчеркивается, все достопримечательности расположены на открытом воздухе. Для них введены строгие правила, ограничивающие нагрузку - в день здесь могут побывать не более 30% от обычного максимального числа посетителей.

Кроме того, объекты будут внедрять бесконтактные услуги для туристов - такие как мобильные платежи, электронные билеты и аудиогиды, чтобы избежать новых заражений.

Туризм в Китае начал постепенно восстанавливаться после эпидемии коронавируса с конца марта, когда правительство разрешило постепенно открывать рестораны и парки. При этом китайских туристов призывают соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить второй волны эпидемии.