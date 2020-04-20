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В Бенине пираты захватили судно, на котором могли быть россияне

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Группа неизвестных захватила контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на якоре близ города Котону (Бенин), сообщает британский портал Dryad Global, освещающий тему безопасности в море.

Пираты добрались до судна на катере. 11 членов экипажа Tommi Ritscher смогли закрыться в специальном защищенном помещении. Однако в то же время считается, что несколько членов экипажа не успели это сделать.

Dryad Global отмечает, что судно ходит под флагом Португалии. По данным портала, члены экипажа - граждане РФ, Украины, Болгарии и Филиппин.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, однако их гражданство пока не установлено. "Среди экипажа есть русскоязычный персонал, это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или Балтии", - сказал источник.

По его словам, судно построено в 2014 году на верфи в Китае. Оператор судна - немецкая компания Reederei Gerd Ritscher. Судно ходит под флагом Португалии и приписано к Мадейре.

Посольство РФ в Того уточняет, что, по данным командования ВМС Бенина, стоявший на рейде в порту города Котону контейнеровоз "Tommi Ritscher" был атакован пиратами 19 апреля.

"В заложниках на борту судна находятся 7-8 членов экипажа, среди которых могут быть граждане России. Посольство, со своей стороны, проверяет эту информацию", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

В настоящее время, по информации посольства, контейнеровоз заблокирован патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах Республики.

Посольство сообщило, что отслеживает развитие ситуации и поддерживает плотный рабочий контакт с командованием ВМС Бенина и администрацией порта г. Котону.

Бенин Россия

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