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Пираты у берегов Бенина захватили в заложники трех россиян

Пираты у берегов Бенина захватили в заложники трех россиян
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - У берегов Бенина пираты захватили контейнеровоз Tommi Ritscher. В числе заложников оказались трое российских моряков, сообщило российское посольство в Бенине.

Судно, стоявшее на якоре в порту Котону, было захвачено 19 апреля, сообщили ранее в командовании ВМС Бенина. На борту в момент захвата находилось несколько членов экипажа. Захваченное судно блокировали военные катера.

По сведениям издания Marine Insight, 11 моряков закрылись в помещениях, еще восемь захвачены. В команде контейнеровоза были россияне, граждане Украины, Болгарии и Филиппин. Как ранее сообщал "Интерфаксу" информированный источник, на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, однако их гражданство пока не установлено.

Контейнеровоз Tommi Ritscher принадлежит компании Woollerton Shipping, а оператором судна является германская Reederei Gerd Ritscher. Освещающий безопасность в море портал Dryad Global указал, что судно ходит под флагом Португалии.

Бенин Котону Reederei Gerd Ritscher Tommi Ritscher Украина Болгария

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