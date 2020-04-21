Трамп решил полностью заполнить стратегические резервы нефти на фоне низких цен

Президент США хочет купить 75 млн баррелей

Дональд Трамп Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал президента брифинге в Белом доме.

"Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - добавил Трамп.

По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища.