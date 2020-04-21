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Трамп решил полностью заполнить стратегические резервы нефти на фоне низких цен

Президент США хочет купить 75 млн баррелей

Трамп решил полностью заполнить стратегические резервы нефти на фоне низких цен
Дональд Трамп
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал президента брифинге в Белом доме.

"Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - добавил Трамп.

По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища.

США Дональд Трамп

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