Трамп решил полностью заполнить стратегические резервы нефти на фоне низких цен
Президент США хочет купить 75 млн баррелей
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал президента брифинге в Белом доме.
"Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - добавил Трамп.
По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища.