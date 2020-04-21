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Трамп предрек скорый рост цен на нефть

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях, заявил президент США Дональд Трамп.

"Это краткосрочное явление", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По его мнению, "ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке".

Согласно прогнозу Трампа, цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".

Отвечая на вопрос, был бы он готов сейчас приостановить ввоз в США саудовской нефти, Трамп отметил, что "изучит ситуацию".

США Дональд Трамп

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