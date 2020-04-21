В Тбилиси отвергли идею открытия Россией торгпредства в Грузии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе считает, что вопросы торгово-экономических отношений с Россией, как и раньше, должны обсуждаться в рамках "пражского формата".

"Что касается идеи Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров) о торговом представительстве в Грузии, такой формат законодательство Грузии не предусматривает. Соответственно, мы считаем, что обсуждение торгово-экономической проблематики должно продолжиться в так называемом пражском формате, где в этом направлении в последние годы были достигнуты конкретные ощутимые результаты", - сказал Абашидзе журналистам во вторник.

Так он прокомментировал заявление Лаврова о том, что Россия готова рассмотреть возможность открытия торгового представительства в Грузии.

При этом спецпредставитель грузинского премьера отметил, что в случае необходимости можно включить в процесс и использовать существующие в составе посольств Швейцарии в Тбилиси и Москве секции интересов Грузии и России.

"Таково наше мнение. Наша позиция такая и поскольку пражский формат в течение лет работает в направлении торгово-экономических отношений, там есть и соответствующие результаты. Мы думаем, что этот диалог должен быть продолжен и в рамках этого формата должно происходить рассмотрение торгово-экономических вопросов", - заявил Абашидзе.

Вопрос возобновления авиасообщения

Что касается прямых авиарейсов между Грузией и Россией, о которых также упомянул Лавров, то, по словам Абашидзе, решение об ограничении авиасообщения было принято Россией, что создало много проблем проживающим в России грузинам, а также отражается на торгово-экономических отношениях.

"В свое время решение о прекращении авиасообщения приняла российская сторона. Соответственно, если Россия изменит это решение, мы и раньше говорили, что приветствовали бы это, потому что прекращение прямого авиасообщения создало много проблем, в том числе проживающим в России нашим соотечественникам. Это отрицательно отражается и на торгово-экономических отношениях. Разумеется, это станет возможным после того, как будут сняты ограничения, связанные с пандемией", - заявил Абашидзе.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время. "К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту проблему решить", - сказал Лавров, выступая по видеосвязи в фонде публичной дипломатии имени Горчакова.

Он отметил, что не Россия стала инициатором разрыва дипотношений с Грузией, и готова их восстановить. "Но, наверное, надо будет дождаться, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу", - добавил Лавров.

Он также заявил, что Россия готова рассмотреть возможность открытия торгового представительства в Грузии. "Не думаю, что это резко добавит каких-то преимуществ, но, если нам предложат, мы совершенно точно рассмотрим такую возможность", - сказал министр.