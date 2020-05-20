Президент Грузии не увидела возможностей для начала прямого диалога с РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала себя сторонницей прямого диалога с Россией, однако, по ее мнению, в сегодняшних условиях для его начала нет возможностей и он не сможет принести результаты.

"Я являюсь сторонником прямого диалога в любом случае, потому что в реальности стран есть только два пути - один путь войны, второй путь диалога. Я другой путь не знаю. Если кто-то знает третий путь, пусть скажут мне. Поэтому, в принципе, я являюсь, была и всегда буду сторонником диалога", - заявила Зурабишвили во вторник вечером в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

Между тем, она выразила мнение, что диалог ради диалога никогда не был выходом. Грузинский президент напомнила, что у нее лично (когда она возглавляла МИД Грузии в 2004-2005 гг) был опыт диалога с российской стороной "один на один" и, по ее словам, именно тогда был "единственный случай", когда Россия не нарушила и выполнила условия достигнутых с Тбилиси договоренностей (по выводу российских военных баз с территории Грузии). По ее мнению, это стало результатом прямого диалога.

В то же время Зурабишвили привела в пример текущую обстановку в Южной Осетии и заявила, что такая ситуация не дает возможности для начала прямого диалога с Россией. Ситуация для этого должна быть предварительно подготовлена, пояснила она.

"Есть различные форматы. Наверное, сегодня, чтобы подготовилась ситуация, нужно, чтобы в других форматах, где присутствуют наши партнеры, был бы поднят этот вопрос на политическом уровне", - сказала она, отметив, что там могли бы быть приняты или рассмотрены конкретные шаги, "которые дали бы почувствовать, что когда придет это время, не будет диалога ради диалога, он будет для дела и для достижения результата".