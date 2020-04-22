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В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отметили в пресс-службе.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

"Тестирование "кандидата на вакцину" на человеке - это важная веха на пути к выработке безопасного и действенного препарата против COVID-19 для населения Германии и не только", - указывает институт.

Biontech разработал РНК-вакцину, которая содержит в себе генетическую информацию в форме рибонуклеиновой кислоты. "В рамках первой части разрешенного клинического тестирования будет привито 200 здоровых участников тестирования в возрасте от 18 до 55 лет", - сообщает пресс-служба научного учреждения.

Хроника 09 января – 22 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Институт Пауля Эрлиха Германия Biontech Коронавирус

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