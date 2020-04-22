Главы МИД "нормандской четверки" проведут видеоконференцию на следующей неделе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что проведет на следующей неделе видеоконференцию со своими коллегами из Украины, Франции и РФ, чтобы попытаться добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины, сообщает The New York Times.

"Мы (главы МИД стан "нормандской четверки" - ИФ) отметили, и никто не оспаривал это, что значительные части решений саммита в Париже еще не были выполнены... Вот почему важно дать новый импульс решениям и выполнению решений", - цитирует газета слова Мааса в среду.

При этом глава МИД Германии отметил, что общался со своими коллегами в последние дни.

Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил в среду агентству "Интерфакс-Украина", что видеоконференция предварительно запланирована на 30 апреля.