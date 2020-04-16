Луганск и Киев обменялись пленными по формуле "11 на 4"

Три человека отказались возвращаться в самопровозглашенную республику

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Луганской народной республики и Украины обменялись удерживаемыми лицами по формуле "11 на 4". Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.

"Обмен пленными состоялся", - сказала Кобцева.

Между тем, не все потенциальные участники обмена решили возвращаться в ЛНР.

"Только что произошел обмен. Мы передали 11 человек. В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы ЛНР, три человека изъявили добровольное желание остаться на территории Украины. Люди отказались от перехода на территорию Луганской народной республики", - рассказала Кобцева журналистам.