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Военные в Швейцарии будут поставлять по миллиону масок в магазины ежедневно

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Военные в Швейцарии в течение двух недель будут поставлять по миллиону масок в день в розничные магазины, сообщают европейские СМИ.

При этом в швейцарском правительстве указали, что не считают обязательным ношение масок, тогда как соблюдение правил гигиены и социальной дистанции являются необходимыми мерами для борьбы с коронавирусом.

"Ношение маски не заменяет соблюдение таких базовых правил, как социальная дистанция и мытье рук", - сказал министр здравоохранения страны Ален Барсе.

На следующей неделе в Швейцарии планируют начать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. С 27 апреля возобновят работу парикмахеры, а также массажные и косметические салоны.

С 11 мая, как сообщают власти, начнут открываться общеобразовательные школы, магазины и рынки. Третий этап ослабления начнется 8 июня - тогда откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.

Правительство также рассматривает возможность снятия ограничений на собрания более пяти человек, однако детали этого плана будут объявлены в конце мая.

Швейцария Ален Барсе коронавирус

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