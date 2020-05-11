В Швейцарии откроют магазины и рестораны с условием мер защиты людей от COVID-19
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии с понедельника существенно ослабляют ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавируса, сообщают европейские СМИ.
В стране разрешили возобновить работу музеев, магазинов, библиотек и ресторанов при условии, что в них будут соблюдаться меры по защите персонала и посетителей от вируса.
Также частично возобновляют работу школы.
Власти, тем не менее, предупреждают, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную опасность для жителей Швейцарии.
В стране выявили более 30 тыс. случаев заражения, более 1,8 тыс. пациентов скончались.