Армения снимет запрет на передвижение по стране и уберет блокпосты между областями

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти Армении снимают ограничение на межобластное сообщение, введенное ранее в рамках предотвращения распространения коронавируса, сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян.

"Устраняется ограничение на межобластное сообщение, снимаются пропускные пункты (между областями - ИФ). Вместо этого силы будут сконцентрированы на усиление контроля над иными ограничениями. Сохраняются ограничения, связанные с передвижением граждан и общественным транспортом", - написал Авинян на своей странице в фейсбуке в четверг.

Кроме того, сняты ограничения на ряд видов экономической деятельности. В частности, разрешена полиграфическая деятельность, производство камня, металлических конструкций, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей.

В Армении до 14 мая действует режим ЧП по коронавирусу. По данным армянского единого информационного центра, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике 23 апреля увеличилось на 50 и достигло 1 523.

Число летальных случаев с COVID-19 не изменилось - 24, выздоровели после коронавируса 659 человек.