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Премьер Армении объявил о второй волне COVID-19 в стране

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Армении сложилась тяжелая ситуация в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По сути, мы имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян на брифинге во вторник. По его словам, установленные правительством меры соразмерны сложившейся ситуации, но они не всегда соблюдаются.

"Необходимо часто мыть и обеззараживать руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Мы уверены, что соблюдение этих мер приведет к улучшению ситуации и снижению количества заражаемых до нуля. Мы очень строго будем следить за соблюдением этих мер", - отметил Пашинян.

В начале апреля армянский премьер говорил, что его страна преодолела пик заболеваемости коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом и COVID-ограничения в Армении

По состоянию на 26 мая в Армении число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 7 402, за последние сутки скончались четыре инфицированных пациента, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в стране достигло 130 человек. Из них 91 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 39 зараженных скончались "по иным причинам", отмечается в сводке.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем все запреты на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений. Кроме того, отменены все запреты на передвижение по стране.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).

Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Никол Пашинян Армения Коронавирус

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