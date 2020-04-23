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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить компьютер со своим процессором в 2021 году

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить компьютер со своим процессором в 2021 году
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Apple намерена в 2021 году выпустить на рынок компьютеры Macintosh с процессором собственной разработки, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время компания работает над созданием трех разновидностей процессоров для Macintosh. Это однокристальные системы, разработанные на базе процессора A14 (этот процессор будет использоваться в линейке iPhone 12, которую Apple должна представить позднее в 2020 году).

Новые процессоры будут работать намного быстрее, чем те, что установлены в нынешних iPhone и iPad, отмечают источники агентства. Bloomberg также обращает внимание, что планы Apple использовать процессоры собственной разработки означают, что компания намерена начать отказываться от процессоров Intel, которые применяет в своих устройствах в настоящее время.

Новые процессоры для компьютеров Apple разработает тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая и ранее сотрудничала с "яблочной" корпорацией. Об этом агентству на условиях анонимности сообщили несколько источников.

Новые чипы будут 5-нанометровыми, то есть такого же размера, как и те, что компания планирует использовать в своих новых iPhone и iPad Pro, заявил один из собеседников Bloomberg. В Apple информацию о планах выпуска новой продукции комментировать отказались, так же как и в Intel и TSMC.

Apple США Taiwan Semiconductor Manufacturing Тайвань Macintosh Intel

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