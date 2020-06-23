Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Apple решила отказаться от использования процессоров Intel Corp. в своих компьютерах линейки Mac и перейти на чипы собственной разработки. Этот шаг знаменует собой окончание 15-летнего сотрудничества с Intel.

Первые компьютеры Mac, оснащенные процессорами Apple, выйдут до конца этого года, заявил глава компании Тим Кук на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в Сан-Хосе.

"Когда мы вносим радикальные изменения, мы делаем это по одной простой, но важной причине: с тем чтобы производить гораздо лучшую продукцию, - сказал Кук. - Mac переходит на собственные чипы - Apple Silicon".

В Apple считают, что новые процессоры позволят улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности. Компания рассчитывает завершить переход в течение двух лет.

Microsoft и Adobe уже начали адаптировать свои пакеты приложений Office и Photoshop под чипы Apple.

Слухи об отказе от процессоров Intel появились еще два года назад. Как сообщал Bloomberg, переход на собственные чипы является частью общей стратегии, направленной на улучшение взаимодействия между устройствами Apple, включая компьютеры, смартфоны iPhone и планшеты iPad.

При этом Apple получит возможность выпускать новые модели Mac в соответствии со своими планами и задачами, не подстраиваясь под выход новых процессоров от Intel. Кроме того, компания станет единственным крупным производителем ПК, оснащающим свою технику собственными чипами. HP, Lenovo, Dell и Asus закупают процессоры у Intel, безоговорочного лидера на этом рынке.

Компьютеры Mac уже давно не являются основным источником доходов Apple, как это было когда-то, но компания продает по крайней мере порядка 20 млн штук в год, что приносит ей выручку в размере около $25 млрд, отмечает Bloomberg. Эти компьютеры также имеют ключевое значение для Apple в плане удержания ее профессионального рынка, который стимулирует приобретение более популярных устройств, таких как iPhone, AirPod и Apple Watch.

Что касается Intel, то для нее разрыв сотрудничества с Apple - это скорее символический удар, нежели финансовый. По оценкам аналитиков Sanford C. Bernstein, которые приводит Bloomberg, на долю всей линейки Mac приходится менее 5% годовой выручки Intel.

Apple проводит конференцию для разработчиков каждый июнь. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате из-ха коронавируса. На конференции компания также представила новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.