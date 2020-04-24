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Грузия с понедельника отменит часть ограничений по коронавирусу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Грузии с понедельника, 27 апреля, отменяет запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков, введенный для предотвращения распространения коронавируса в стране, сообщил на брифинге в пятницу премьер-министр Георгий Гахария.

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"С понедельника мы начинаем отмену некоторых ограничений. В частности, допускается передвижение транспорта, в том числе такси. Полностью допускается восстановление онлайн-торговли, работа открытых аграрных рынков", - сказал Гахария, представляя антикризисную программу правительства.

В Грузии с 26 февраля число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 431. Режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране введен всеобщий карантин и комендантский час.

Грузия коронавирус

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