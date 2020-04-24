Роспотребнадзор отметил рост числа заболевших с бессимптомным COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Среди заразившихся коронавирусом в последнюю неделю растет доля бессимптомных больных, а процент проявлений пневмонии снижается, сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что доля COVID-пневмоний снизилась с 25% до 22% за счет бессимптомных форм. 35% приходится на острые респираторные инфекционные заболевания, 12% - на пневмонии и 52% случаев - бессимптомные случаи.

По словам Поповой, основное распространение инфекции в России остается очаговым. В стране уже 355 таких очагов.

Попова также пообещала, что ее ведомство подготовит рекомендации по ограничениям на майские праздники. Она выразила уверенность, что отменять их пока нельзя: "И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку".