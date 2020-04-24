Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Роспотребнадзор отметил рост числа заболевших с бессимптомным COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Среди заразившихся коронавирусом в последнюю неделю растет доля бессимптомных больных, а процент проявлений пневмонии снижается, сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пандемия коронавируса

Она уточнила, что доля COVID-пневмоний снизилась с 25% до 22% за счет бессимптомных форм. 35% приходится на острые респираторные инфекционные заболевания, 12% - на пневмонии и 52% случаев - бессимптомные случаи.

По словам Поповой, основное распространение инфекции в России остается очаговым. В стране уже 355 таких очагов.

Попова также пообещала, что ее ведомство подготовит рекомендации по ограничениям на майские праздники. Она выразила уверенность, что отменять их пока нельзя: "И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку".

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 24 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

Новости по теме

Новости

Главный вирусолог Минздрава заявил, что пика заболеваемости COVID-19 Россия не достигла

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер
Пандемия коронавируса

Собянин попросил Мишустина направить студентов-медиков на борьбу с коронавирусом

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции
Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что вакцину от коронавируса создадут до конца года

В Минздраве заявили, что вакцину от коронавируса создадут до конца года

Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны

Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');