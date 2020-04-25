Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал сограждан не пить отбеливатель.

Он написал в твиттере: "Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель".

I can"t believe I have to say this, but please don"t drink bleach. — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

Ранее представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Он добавил, что вирус быстрее слабеет под лучами солнца и в тепле.

Президент США Дональд Трамп предположил, что вирус можно побороть, если ввести антисептики внутривенно или употребить другим способом.

Байден – соперник Трампа на президентских выборах, которые состоятся в этом году.