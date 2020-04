Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал сограждан не пить отбеливатель.

Он написал в твиттере: "Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель".

I can"t believe I have to say this, but please don"t drink bleach.