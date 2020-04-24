Медики раскритиковали идею Трампа лечить COVID-19 инъекциями дезинфицирующих средств

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Медицинское сообщество жестко раскритиковало недавние слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что коронавирус можно лечить инъекциями дезинфицирующих средств.

Как напоминает "Би-би-си", 23 апреля на брифинге представитель Белого дома заявил, что исследования правительства США показывают, что отбеливатель может в течение пяти минут убить вирус в слюне, а изопропанол делает это еще быстрее. Также сообщалось, что вирус слабеет заметно быстрее под лучами солнца и в тепле.

Дональд Трамп в свою очередь подчеркнул, что выводы ученых следует воспринимать с осторожностью, но затем продолжил, заявив, что нужно провести дополнительные исследования.

В частности он предложил подвергнуть организм облучению ультрафиолетом или "просто очень ярким светом".

А также, продолжил рассуждение американский лидер, дезинфицирующие средства уничтожают вирус за минуты. Значит, можно убить его, например, инъекцией такого средства или каким-то еще способом употребления внутрь.

"Би-би-си" отмечает, что медики сразу отреагировали на подобные предложения, напомнив, что средства дезинфекции крайне опасны, если их употреблять внутрь или вдыхать. Они могут вызвать реакцию даже при соприкосновении с кожей, не говоря уже о глазах или иных слизистых.

Медики подчеркивают, что такие средства, например, отбеливатели, отлично дезинфицируют поверхности. Они могут использоваться для очищения поверхностей, которые чаще всего трогают руками. Для этого также можно использовать вещества с высоким процентом содержания спирта.

Употребление внутрь или введение таких средств с помощью инъекций не только смертельно опасно, но и едва ли эффективно для борьбы с COVID-19.

Также действительно есть исследования, подтверждающие, что вирусы в принципе быстрее гибнут на солнечном свете. Однако точно не изучено, сколько времени должно пройти. К тому же после заражения никакие объемы ультрафиолета, воздействующего на кожу, не смогут убить вирус внутри организма. Поэтому, констатируют опрошенные "Би-би-си" эксперты, быстрее все же помыть руки и не трогать ими лицо.