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Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.

Он привел результаты исследования Северо-Восточного университета США, согласно которым к 1 марта, когда в штате был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания, более 10 тыс. жителей уже были инфицированы. По его мнению, наиболее вероятным источником является Италия.

Губернатор отметил, что Трамп приказал ввести запрет на въезд из Китая 2 февраля, более чем через месяц после появления первых сообщений о вспышке инфекции в Ухане, а решение ограничить въезд Европы было принято только в марте, когда вирус уже широко распространился в Соединенных Штатах.

"Мы закрыли входную дверь для въезда из Китая, это было правильно. - Но мы оставили заднюю дверь открытой, потому что вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай", - сказал Куомо на брифинге.

Он обвинил администрацию США в замедленной реакции на эпидемию в Китае, откуда тревожные сообщения начали поступать в январе и феврале.

По его словам, за эти два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прилетели 2,2 млн человек, многие из которых, вероятно, были носителями COVID-19.

"Мы приступили к действиям через два месяца после вспышки болезни в Китае. (...) К тому времени, как мы спохватились, "лошадь уже покинула конюшню"", - сказал губернатор.

Он отметил, что важно, чтобы страна училась на ошибках, которые были допущены, потому что инфекция может снова вспыхнуть осенью или же может появиться новый вирус.

"Это случится снова, поверьте. Давай не будем зарывать голову в песок", - сказал он.

Нью-Йорк коронавирус Эндрю Куомо COVID-19

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