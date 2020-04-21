Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти американского штата Нью-Йорк просят у федерального правительства беспроцентный заем в размере $4 млрд на выплату пособий по безработице для тех, кто лишился заработка в связи с пандемией коронавируса.

Нью-Йорк и другие штаты США стремительно расходуют средства, выделенные на помощь миллионам человек, оставшимся без работы, следует из анализа данных министерства финансов США, проведенного The Wall Street Journal.

Почти половина штатов зафиксировала падение средств в целевых фондах на двузначный процент с конца февраля. Эти средства используются для выплаты регулярных пособий по безработице, при этом дополнительные выплаты в размере $600 для работников, которых сократили в период пандемии коронавируса, финансируются из федерального пакета стимулов.

Нью-Йорк с конца февраля до середины апреля израсходовал около половину средств целевого фонда - это один из самых высоких показателей среди штатов. "Все пособия выплачиваются, и чтобы это продолжилось, штат обратился к правительству за получением беспроцентного кредита на сумму до $4 млрд", - сказала представитель департамента труда Нью-Йорка Деанна Коэн.

Массачусетс также израсходовал около половины имеющихся у штата средств. Третий самый высокий показатель был зафиксирован в Калифорнии - с февраля объем средств в фонде штата сократился почти на 40% и к середине апреля составил $1,9 млрд.

Калифорния планирует заимствовать средства у федерального правительства, чтобы покрыть расходы на выплату пособий по безработице, сообщили власти штата. В период с 15 марта по 11 апреля на выплату пособий ушло свыше $975 млн.

Экономисты говорят, что в ближайшие недели еще больше штатов могут потратить значительное количество средств на выплату пособий, что также заставит их обратиться за помощью к властям страны.

После глобального финансового кризиса 2008 года штаты также обращались за помощью к федеральному правительству для финансирования пособий по безработице, при этом некоторым потребовались годы, чтобы погасить долги.

Более 22 млн американцев обратились за получением пособий по безработице за месяц, завершившийся 11 апреля. Две недели назад число обратившихся за пособиями в Калифорнии составило 660 тыс. В Нью-Йорке этот показатель составлял почти 400 тыс., в Массачусетсе - 100 тыс.

Еще ни один штат не потратил все имеющиеся у него средства, однако власти штатов говорят, что уже готовятся к такой возможности.