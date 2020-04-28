Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Президент США заверил, что разберется в происхождении COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении коронавируса COVID-19.

"Мы проводим очень серьезное расследование, и мы дадим вам знать о его результатах. Нам удастся получить ответы", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Он в очередной раз напомнил, что США "не довольны Китаем и всей ситуацией (с коронавирусом - ИФ)", так как, по его словам, если бы в КНР действовали быстрее, то было бы реально не допустить распространение вируса.

Говоря об отрицательном влиянии коронавируса на экономику, Трамп констатировал, что речь идет "об уроне не только для США, но и для всего мира".

Ранее в апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

США Дональд Трамп коронавирус

Новости

Трамп знает, что с Ким Чен Ыном, но сообщать об этом пока не хочет

Трамп знает, что с Ким Чен Ыном, но сообщать об этом пока не хочет

В Совфеде встревожены заявлениями Хафтара о выходе из соглашения по Ливии

В Иране более 700 человек умерли из-за употребления метанола как "лекарства" от COVID-19

Помпео связал недавний запуск иранского спутника с разработкой в стране ядерного оружия

Число заболевших COVID-19 в США за время пандемии превысило 1 млн

Выборы в США - 2020

Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

В ВОЗ сообщили о росте числа случаев COVID-19 в Восточной Европе, Африке и Латинской Америке

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

WTI подешевела до $12,69 за баррель

WTI подешевела до $12,69 за баррель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');