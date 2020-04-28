Президент США заверил, что разберется в происхождении COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении коронавируса COVID-19.

"Мы проводим очень серьезное расследование, и мы дадим вам знать о его результатах. Нам удастся получить ответы", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Он в очередной раз напомнил, что США "не довольны Китаем и всей ситуацией (с коронавирусом - ИФ)", так как, по его словам, если бы в КНР действовали быстрее, то было бы реально не допустить распространение вируса.

Говоря об отрицательном влиянии коронавируса на экономику, Трамп констатировал, что речь идет "об уроне не только для США, но и для всего мира".

Ранее в апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.