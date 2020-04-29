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Трамп с помощью закона об оборонном производстве не дал закрыть мясокомбинаты

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, используя закон об оборонном производстве, чтобы приказать мясоперерабатывающим заводам оставаться открытыми во время пандемии COVID-19.

"Очень важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепочке поставок продовольствия продолжали работать и выполнять заказы, чтобы обеспечить непрерывные поставки белка для американцев", - говорится в указе президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что этот приказ будет распространяться на все мясоперерабатывающие заводы в США, чтобы предотвратить перебои в поставках продовольствия.

Ранее Tyson Foods закрыла завод по переработке свинины в Колумбус-Джанкшен (штат Айова) после того, как два работника с диагнозом COVID-19 скончались и тесты еще 148 рабочих дали положительный результат. Также был закрыт завод по переработке свинины в Ватерлоо (штат Айова).

Кроме того, был закрыт завод по производству говядины JBS после того, как он стал центром вспышки коронавируса в Грин-Бей (штат Висконсин).

Smithfield закрыл три завода по переработке свинины в Миссури, Висконсине и Южной Дакоте.

Американцы против локдауна

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США Дональд Трамп коронавирус

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