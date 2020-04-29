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Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences в среду обнародовала информацию, касающуюся двух клинических испытаний экспериментального препарата remdesivir для лечения коронавирусной инфекции.

Gilead сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения.

Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.

"Исследование демонстрирует возможность лечения некоторых пациентов в течение пяти дней, что может позволить существенно увеличить число пациентов, которых можно лечить с помощью имеющихся у нас запасов remdesivir", - сказал главный медицинский специалист Gilead Мердад Парси.

За несколько минут до выхода этих данных Gilead также сообщила, что результаты проводимых на правительственном уровне клинических исследований эффективности remdesivir для тяжело больных пациентов с COVID-19 соответствуют основной конечной цели.

Акции Gilead в начале торгов в среду дорожают на 6,3%.

Gilead Sciences remdesivir коронавирус

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