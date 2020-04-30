Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,9-1,5% во главе с нефтяниками

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил рост по большинству blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью на сигналах постепенного восстановления спроса и на новостях от компании Gilead Sciences об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,5% во главе с бумагами нефтяников.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2688,12 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1157,72 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 72,67 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпром нефти" (+2,3%), "Татнефти" (+2% и +2,7% "префы"), "Роснефти" (+1,9%), "Яндекса" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%).

Сбербанк в I квартале 2020г получил чистую прибыль по МСФО в размере 120,5 млрд руб., что оказалось ниже прогноза. Акции Сбербанка (+0,4% и +0,7%) отстают от роста всего рынка.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг индекс РТС продолжит повышение благодаря улучшению внешнего фона. Фьючерсы на нефть Brent торгуются у $24 за баррель, трейдеры обсуждают признаки повышения спроса на бензин в США, а отчетность крупных представителей высокотехнологичного сектора дала основания для взлета индекса NASDAQ на 3,6%. В четверг участники рынка ожидают данных по ВВП еврозоны (12:00 по Москве), по инфляции в США (индекс PCE, 15:30 по московскому времени), а также решений ЕЦБ в сфере денежной политики (14:45 по Москве).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в Европе планируют постепенное смягчение режима сдерживания COVID-19, а министр энергетики РФ обнаружил ростки восстановления спроса на нефть.

Американский рынок услышал от Федрезерва США все, что хотел. Регулятор обещал полномасштабную поддержку экономики до тех пор, пока экономика не избавится от текущих проблем и встанет на путь достижения максимальной занятости и ценовой стабильности. К текущему моменту баланс ФРС вырос уже до $6,6 трлн по сравнению с $4,2 трлн в феврале. В рамках текущего кризиса уже куплены казначейские обязательства и ипотечные бумаги на $2 трлн, запущено 9 программ поддержки финансового рынка еще на $2 трлн. В целом ФРС не ограничивает объемы покупки казначейских обязательств и ипотечных бумаг как во времени, так и в объемах.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заверил в значительной и долгосрочной поддержке экономики, которая может сильно пострадать от COVID-19. Соответственно, рынки получили как вербальные, так и невербальные заверения.

Gilead Sciences заявила, что тестирование препарата remdesivir оправдало возложенные на него надежды в рамках лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Китай порадовал тем, что официальный PMI в производственной сфере от НБС составил 50,8 пункта в апреле, что указывает на рост.

На российском рынке интерес представляют отчеты по РСБУ компаний "РусГидро", "Мосэнерго", "ТГК-1", а также отчеты по МСФО от "Детского Мира", Сбербанка и НЛМК. Операционную отчетность опубликует ГМК "Норникель".

В США индексы накануне выросли на 2,2-3,6% на позитивных новостях от американской биотехнологической компании Gilead Sciences.

Федрезерв по итогам заседания ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых (решение принято единогласно всеми десятью членами комитета). Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

ВВП США в первом квартале упал впервые за шесть лет - на 4,8% при прогнозах снижения на 3,5-4%; падение экономики стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%). Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во втором квартале по сравнению с первым. Он также призвал к принятию мер поддержки, включая налоговые каникулы для физлиц и дерегулирование малого бизнеса.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite растет на 1,3%, Гонконг не работает в связи с празднованием Дня рождения Будды), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%) на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов в связи с новостями о тестировании препарата от коронавируса.

Объем промпроизводства в Японии в марте упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах снижения на 5,2%. В феврале показатель опустился на 0,3%. Розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 4,6% в годовом выражении и на 4,5% в помесячном. Аналитики в среднем ожидали снижения показателей соответственно на 5,2% и 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с 52 пункта месяцем ранее. Индекс превышает пограничную отметку 50 пунктов второй месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя в текущем месяце до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в четверг продолжает рост на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:10 по московскому времени составила $23,79 за баррель (+5,6% и +10% накануне), июньская цена WTI - $16,69 за баррель (+10,8% и +22% в среду).

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго США, запасов бензина в стране на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%, - сообщил Новак. - С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться".

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.