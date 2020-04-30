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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,9-1,5% во главе с нефтяниками

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил рост по большинству blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью на сигналах постепенного восстановления спроса и на новостях от компании Gilead Sciences об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,5% во главе с бумагами нефтяников.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2688,12 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1157,72 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 72,67 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпром нефти" (+2,3%), "Татнефти" (+2% и +2,7% "префы"), "Роснефти" (+1,9%), "Яндекса" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%).

Сбербанк в I квартале 2020г получил чистую прибыль по МСФО в размере 120,5 млрд руб., что оказалось ниже прогноза. Акции Сбербанка (+0,4% и +0,7%) отстают от роста всего рынка.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг индекс РТС продолжит повышение благодаря улучшению внешнего фона. Фьючерсы на нефть Brent торгуются у $24 за баррель, трейдеры обсуждают признаки повышения спроса на бензин в США, а отчетность крупных представителей высокотехнологичного сектора дала основания для взлета индекса NASDAQ на 3,6%. В четверг участники рынка ожидают данных по ВВП еврозоны (12:00 по Москве), по инфляции в США (индекс PCE, 15:30 по московскому времени), а также решений ЕЦБ в сфере денежной политики (14:45 по Москве).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в Европе планируют постепенное смягчение режима сдерживания COVID-19, а министр энергетики РФ обнаружил ростки восстановления спроса на нефть.

ЭкономикаФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%Читать подробнее

Американский рынок услышал от Федрезерва США все, что хотел. Регулятор обещал полномасштабную поддержку экономики до тех пор, пока экономика не избавится от текущих проблем и встанет на путь достижения максимальной занятости и ценовой стабильности. К текущему моменту баланс ФРС вырос уже до $6,6 трлн по сравнению с $4,2 трлн в феврале. В рамках текущего кризиса уже куплены казначейские обязательства и ипотечные бумаги на $2 трлн, запущено 9 программ поддержки финансового рынка еще на $2 трлн. В целом ФРС не ограничивает объемы покупки казначейских обязательств и ипотечных бумаг как во времени, так и в объемах.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заверил в значительной и долгосрочной поддержке экономики, которая может сильно пострадать от COVID-19. Соответственно, рынки получили как вербальные, так и невербальные заверения.

Gilead Sciences заявила, что тестирование препарата remdesivir оправдало возложенные на него надежды в рамках лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Китай порадовал тем, что официальный PMI в производственной сфере от НБС составил 50,8 пункта в апреле, что указывает на рост.

На российском рынке интерес представляют отчеты по РСБУ компаний "РусГидро", "Мосэнерго", "ТГК-1", а также отчеты по МСФО от "Детского Мира", Сбербанка и НЛМК. Операционную отчетность опубликует ГМК "Норникель".

В США индексы накануне выросли на 2,2-3,6% на позитивных новостях от американской биотехнологической компании Gilead Sciences.

Федрезерв по итогам заседания ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых (решение принято единогласно всеми десятью членами комитета). Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

ВВП США в первом квартале упал впервые за шесть лет - на 4,8% при прогнозах снижения на 3,5-4%; падение экономики стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%). Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во втором квартале по сравнению с первым. Он также призвал к принятию мер поддержки, включая налоговые каникулы для физлиц и дерегулирование малого бизнеса.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite растет на 1,3%, Гонконг не работает в связи с празднованием Дня рождения Будды), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%) на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов в связи с новостями о тестировании препарата от коронавируса.

Объем промпроизводства в Японии в марте упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах снижения на 5,2%. В феврале показатель опустился на 0,3%. Розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 4,6% в годовом выражении и на 4,5% в помесячном. Аналитики в среднем ожидали снижения показателей соответственно на 5,2% и 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с 52 пункта месяцем ранее. Индекс превышает пограничную отметку 50 пунктов второй месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя в текущем месяце до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в четверг продолжает рост на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:10 по московскому времени составила $23,79 за баррель (+5,6% и +10% накануне), июньская цена WTI - $16,69 за баррель (+10,8% и +22% в среду).

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго США, запасов бензина в стране на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%, - сообщил Новак. - С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться".

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.

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