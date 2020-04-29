Помпео сообщил об отправке Ираном неизвестных грузов в Венесуэлу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Иран отправил в Венесуэлу несколько авиарейсов с неизвестным грузом, и в Вашингтоне считают подобные действия неприемлемыми, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Я хотел бы также предоставить оперативную информацию о связях режима Мадуро и Исламской Республики Иран. За последние несколько дней несколько самолетов, принадлежащих компании Mahan Air, перевезли неизвестный (груз) в качестве поддержки режима Мадуро", - сказал он на брифинге в госдепе.

При этом он напомнил, что, по мнению Вашингтона, при помощи этой "террористической" авиакомпании Иран занимался перевозкой вооружений и бойцов на Ближнем Востоке.

Помпео подчеркнул, что эти полеты должны прекратиться, и США в свою очередь приложат усилия для выполнения этой цели.

Глава госдепартамента также сказал, что администрация США готова работать в СБ ООН над вопросом продления оружейного эмбарго против Ирана, истекающего в октябре этого года.

Помпео отметил, что если эти усилия не принесут результата, то США "изучат, какие есть альтернативные варианты, чтобы добиться поставленной задачи".

Ранее госсекретарь США призвал Совет безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

"Срок эмбарго на поставки вооружений Ирану - ведущему спонсору терроризма на государственном уровне, истекает через полгода (в октябре этого года - ИФ). СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают", - написал госсекретарь в своем твиттере.

Он напомнил, что "в прошлом году Иран выпускал ракеты по своим соседям, минировал и захватывал танкеры, контрабандой переправлял оружие в зоны конфликтов и сбил пассажирский самолет (украинский Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" сбит 8 января в Тегеране сразу после взлета - ИФ)".

"Мы не можем так рисковать, чтобы Иран закупал еще более передовое вооружение и передавал свои арсеналы безответственным лицам", - подчеркнул Помпео.