Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы объявили, что сорвали нападение наемников на скоростных катерах, сообщило агентство Associated Press.

По данным властей, восемь наемников убиты, еще двое взяты в плен. Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США и Колумбия отрицают эти обвинения.

У убитых нашли документы Перу, крупнокалиберное оружие, спутниковые телефоны, форму и каски с флагами США. Наемники должны были высадиться у портового года Ла-Гуайра в 32 километрах от Каракаса, столицы Венесуэлы.

Предположительно, в Ла-Гуайре их ожидал транспорт и тяжелое вооружение.

Венесуэла несколько лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Действующие власти во главе с президентом Мадуро вынуждены бороться с нищетой и протестами на улицах.