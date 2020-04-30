В НАТО анонсировали включение Грузии в систему "гибридной обороны" от России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс планирует углубить сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря, для чего будут сделаны четыре четких шага, заявляет специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай; один из этих шагов, по его словам, - включение Грузии в систему "гибридной обороны" от России.

"У политического решения предоставить Грузии новый пакет поддержки есть две причины", - сказал он в интервью радиостанции Общественного вещателя Грузии ("Радио Грузии"), часть которого была опубликована в четверг.

Аппатурай отметил, что первая причина - это желание альянса углубить уже имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а вторая - это "ухудшение ситуации с безопасностью в регионе Черного моря". По его словам, ситуация ухудшилась из-за действий России, которая наращивает свою военную силу в Черном море.

"Исходя из этого, мы планируем сделать следующие шаги. В первую очередь, мы включим Грузию в еще большую активность, которую мы называем "гибридной обороной". Я говорю об обороне от тех средств и возможностей, которые Россия использует против других стран - кибератаках, дезинформации, энергетической блокаде, замаскированной разведывательной или военной активности", - отметил Аппатурай.

"Мы работаем с Украиной и Грузией по этому вопросу. Мы укрепим сотрудничество, чтобы защититься от таких угроз", - заявил он.

По словам Аппатурая, НАТО также хочет включить Грузию в программу безопасности воздушного пространства, которая позволит Грузии лучше видеть, что происходит в ее небе.

Еще два компонента связаны, как он заявил, с военными учениями. Он выразил надежду, что больше украинских военнослужащих будут принимать участие в учениях в действующем в Грузии совместном с НАТО тренировочном и оценочном центре (JTEC).

Кроме этого, Аппатурай заявил, что страны-члены Североатлантического альянса рассматривают возможность более глубокого вовлечения Грузии в военные учения НАТО, в том числе в регионе.