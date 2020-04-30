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Вашингтон предложил Москве сотрудничать против ИГ на юго-западе Сирии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - США ранее предложили России сотрудничать для противодействия террористической группировке ИГ (запрещена в РФ) на юго-западе Сирии. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы видим, как ИГ занимает там позиции, атакуя даже города, и даже на некоторое время устанавливая контроль над территорией. Это должно прекратиться. Мы предложили сотрудничество России по этой проблеме", - сказал он во время видеоконференции.

В то же время он констатировал, что сейчас в отношении Сирии основное внимание сконцентрировано на провинции Идлиб.

Также он заявил, что в отличие от положения дел на юге, на северо-востоке Сирии, где находятся союзные США "Сирийские демократические силы", ситуация находится под контролем, и боевикам ИГ вряд ли удастся воспользоваться в серьезной мере кризисом с коронавирусом для своего наступления.

США РФ ИГ Сирия

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