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Военные России и Турции вдвое увеличили зону патрулирования трассы М-4 в Сирии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Очередное патрулирование провели военные РФ и Турции на участке стратегически важной трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщает во вторник российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В центре сказали, что 5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка этой трассы в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве.

Как отметили российские военные, протяженность маршрута была увеличена в два раза.

В центре рассказали, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта этого года, второе - 23 марта, третье - 8 апреля, четвертое - 15 апреля, пятое - 21 апреля, шестое - 28 апреля и седьмое - 30 апреля.

Сирия Идлиб

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